Спаллетті: Суперліга – це погано

Головний тренер збірної Італії Лучано Спаллетті виступив проти створення Суперліги в європейському футболі.

Про це розповів сам італійський фахівець.

"Ми втрачаємо наші старі добрі традиції. Схоже на те, що лише впливові люди можуть писати правила, і вони хочуть нав’язати свою ідею футболу.

Мені шкода, але вони не можуть зрозуміти, що поки у світі є м’яч та двоє воріт, люди завжди обиратимуть реальний футбол, який вони люблять. Люди все ще хочуть мати шанс на мрію.

Ми не повинні втрачати надію на те, що маленька команда переможе команду-гіганта. Ми не повинні втрачати почуття подиву. Нехай люди мріють та вірять, футбол ніколи не буде тільки для сильних команд", – сказав Спаллетті.