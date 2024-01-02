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Спаллетті: Суперліга – це погано

Лучано Спаллетті прокоментував створення Суперліги
Сьогодні 12:14 246 0
Спаллетті: Суперліга – це погано
#Лучано Спаллетті

Джерело - FabrizioRomano.

Головний тренер збірної Італії Лучано Спаллетті виступив проти створення Суперліги в європейському футболі.

Про це розповів сам італійський фахівець.

"Ми втрачаємо наші старі добрі традиції. Схоже на те, що лише впливові люди можуть писати правила, і вони хочуть нав’язати свою ідею футболу.

Мені шкода, але вони не можуть зрозуміти, що поки у світі є м’яч та двоє воріт, люди завжди обиратимуть реальний футбол, який вони люблять. Люди все ще хочуть мати шанс на мрію.

Ми не повинні втрачати надію на те, що маленька команда переможе команду-гіганта. Ми не повинні втрачати почуття подиву. Нехай люди мріють та вірять, футбол ніколи не буде тільки для сильних команд", – сказав Спаллетті.

Раніше повідомлялося, що Наполі готовий брати участь у Суперлізі.

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