Ліверпуль хоче перехопити Мбаппе у Реала

З 1 січня 2024 року Кіліан Мбаппе має право вести переговори із клубами.

Ліверпуль мріє підписати нападника ПСЖ Кіліана Мбаппе.

Про це повідомляє Le Parisien.

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп бачить у французі ідеальну заміну Мохаммеду Салаху, який близький до того, щоб покинути клуб.

Німецький фахівець уже багато років спостерігає за Кіліаном, який знає про це і цінує такий інтерес.

Також видання зазначає, що жорстка тактика Реала щодо Мбаппе контрпродуктивна, що збільшує шанси мерсисайдців у цих перегонах.

У нинішньому сезоні на рахунку Мбаппе 16 матчів за ПСЖ у Лізі 1, у яких він забив 18 м'ячів. Також на рахунку форварда шість матчів і три забиті м'ячі в матчах Ліги чемпіонів.

Раніше повідомлялося, що Реал пропонує Мбаппе підписний бонус у розмірі 130 млн євро.