Головне
Дерев’янченко отримав травму під час тренувального табору
Вчора 14:55 556
Гай: Чи вистрелив би у путіна? Я віруюча людина, а вбивати - це гріх
Сьогодні 13:33 80
A Ukrainian lawyer appealed to the CAS and challenged russia's admittance to the Olympics
Сьогодні 12:51 115
Світоліна з перемоги стартувала на турнірі WTA в Окленді
Сьогодні 08:33 929
Збірна Канади зіграє з Чехією: розклад чвертьфінальних матчів чемпіонату світу U-20 на 2 січня
Сьогодні 07:35 697
Світоліна - Возняцкі: онлайн-трансляція LIVE матчу 1-го кола ASB Classic WTA 250
Сьогодні 06:52 1146
2024-й рік починається матчем легенд - Світоліна зіграє проти Возняцки на турнірі в Окленді
Вчора 22:30 764 1
Маркевич: Не треба записувати, що Карпати вже в УПЛ
Вчора 15:55 608
З Новим роком: Русин забив свій перший гол за Сандерленд
Вчора 15:42 1496
Ястремська програла Севілл на старті турніру у Брісбені
Вчора 15:12 432
Прямі трансляції

Ліверпуль хоче перехопити Мбаппе у Реала

З 1 січня 2024 року Кіліан Мбаппе має право вести переговори із клубами.
Сьогодні 11:43 327 0
Ліверпуль хоче перехопити Мбаппе у Реала
Фото - Getty Images
#Ліверпуль, #ПСЖ, #Реал Мадрид, #Футбольні трансфери, #Кіліан Мбаппе

Джерело - isport.ua.

Ліверпуль мріє підписати нападника ПСЖ Кіліана Мбаппе.

Про це повідомляє Le Parisien.

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп бачить у французі ідеальну заміну Мохаммеду Салаху, який близький до того, щоб покинути клуб.

Німецький фахівець уже багато років спостерігає за Кіліаном, який знає про це і цінує такий інтерес.

Також видання зазначає, що жорстка тактика Реала щодо Мбаппе контрпродуктивна, що збільшує шанси мерсисайдців у цих перегонах.

У нинішньому сезоні на рахунку Мбаппе 16 матчів за ПСЖ у Лізі 1, у яких він забив 18 м'ячів. Також на рахунку форварда шість матчів і три забиті м'ячі в матчах Ліги чемпіонів.

Раніше повідомлялося, що Реал пропонує Мбаппе підписний бонус у розмірі 130 млн євро.

Коментарі ()
Популярне зараз
Шовковському - 49! Найкращі пенальті, які "взяв" СаШо Шовковському - 49! Найкращі пенальті, які "взяв" СаШо 16587
Чемпіонат світу U-20 з хокею: календар, результати матчів, турнірні таблиці Чемпіонат світу U-20 з хокею: календар, результати матчів, турнірні таблиці 14797
Легенда №1. Олександру Шовковському - 49! Легенда №1. Олександру Шовковському - 49! 7347 1
Кубок світу: де дивитися онлайн жіночий персьют в Обергофі Кубок світу: де дивитися онлайн жіночий персьют в Обергофі 1189
З Новим роком: Русин забив свій перший гол за Сандерленд З Новим роком: Русин забив свій перший гол за Сандерленд 1496
У Києві через російську ракетну атаку загинула колишня футболістка У Києві через російську ракетну атаку загинула колишня футболістка 1390
Рекомендуємо
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 4518
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 46423
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 124614
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 98676
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 13911
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 26269 1