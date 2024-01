ПСЖ підписав захисника Сан-Паулу Лукаса Беральдо.

Про це повідомляє пресслужба французького клубу.

20-річний бразилець уклав контракт на 5 років та гратиме під номером 35.

Трансфер Беральдо коштуватиме ПСЖ 20 мільйонів євро. Також французький гранд веде переговори про перехід півзахисника Корінтіанса Габріеля Москардо.

