Ювентус та Наполі не готові викуповувати Судакова

Італійські клуби хотіли б оформити оренду з опцією викупу

Представники італійської Серії А Ювентус та Наполі продовжують цікавитись послугами 21-річного хавбека Шахтаря Георгія Судакова.

Про це повідомляє сalciomercato.it.

Туринці та неаполітанці не готові погодитися із вимогою гірників у 30 мільйонів євро за футболіста, й розглядають інші формати потенційної угоди.

Зокрема, Ювентус, як і Наполі, хоче погодити піврічну оренду Судакова з опцією викупу.

Раніше повідомлялося, що конкуренцію італійським клубам за Судакова може скласти англійський Брайтон.