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Ювентус та Наполі не готові викуповувати Судакова

Італійські клуби хотіли б оформити оренду з опцією викупу
Сьогодні 21:11 293 0
Ювентус та Наполі не готові викуповувати Судакова
#Наполі, #Шахтар, #Ювентус, #Георгій Судаков

Джерело - sport.ua.

Представники італійської Серії А Ювентус та Наполі продовжують цікавитись послугами 21-річного хавбека Шахтаря Георгія Судакова.

Про це повідомляє сalciomercato.it.

Туринці та неаполітанці не готові погодитися із вимогою гірників у 30 мільйонів євро за футболіста, й розглядають інші формати потенційної угоди.

Зокрема, Ювентус, як і Наполі, хоче погодити піврічну оренду Судакова з опцією викупу.

Раніше повідомлялося, що конкуренцію італійським клубам за Судакова може скласти англійський Брайтон.

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