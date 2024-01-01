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Брайтон зацікавлений у придбанні Судакова

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Брайтон зацікавлений у придбанні Судакова
#Брайтон, #Шахтар, #Георгій Судаков

Джерело - sport.ua.

Англійський Брайтон готовий скласти конкуренцію італійським Ювентусу та Наполі у боротьбі за 21-річного півзахисника Шахтаря Георгія Судакова.

Про це повідомляє Calciomercato.it.

Підписання Судакова чудово вписується у концепцію Брайтона, в якому ставку намагаються робити на молодих та талановитих виконавців.

Крім того, важливу роль у здійсненні угоди може зіграти персона головного тренера чайок Роберто Де Дзербі, який раніше працював у Шахтарі й чудово знайомий із Судаковим.

Гірники відкриті до переговорів щодо Судакова та готові до продажу хавбека у січні, але лише за 30-35 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Ювентус готовий платити Судакову по 1,7 мільйона євро на рік.

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