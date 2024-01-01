Стало відомо, скільки Челсі готовий запропонувати Жироні за Довбика

На українського форварда чекають у Лондоні

Лондонський Челсі зацікавлений у трансфері форварда збірної України та іспанської Жирони Артема Довбика.

Про це повідомляє The Mirror.

Пенсіонери хочуть придбати нового забивного нападника уже цієї зими та готові запропонувати каталонській Жироні за Довбика 39 мільйонів фунтів стерлінгів.

У цьому сезоні чемпіонату Іспанії Артем Довбик провів 17 матчів, відзначившись 11 забитими м'ячами та 4 гольовими передачами.

Раніше агент ФІФА назвав суму, за яку Жирона готова продати Довбика.