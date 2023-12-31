Агент ФІФА назвав суму, за яку Жирона готова продати Довбика

Іспанська Жирона може продати Артема Довбика лише за 30 мільйонів.

Про це заявив агент ФІФА Ігор Кривенко.

"Жирона ніколи не продасть Довбика за 15 мільйонів. Якщо продасть, то лише за 30 мільйонів і більше. Артем - дуже різнобічний футболіст, він феноменально грає головою, фізично сильний, багато забиває, пасує, відчуває партнерів і володіє великим інтелектом.

Якщо не зменшить обертів, на нього чекає якийсь із грандів світового футболу", - сказав Кривенко.