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Агент ФІФА назвав суму, за яку Жирона готова продати Довбика

Кривенко поділився думками про лідера Жирони
Сьогодні 20:54 793 0
Агент ФІФА назвав суму, за яку Жирона готова продати Довбика
#Жирона, #Артем Довбик

Джерело - expres.online.

Іспанська Жирона може продати Артема Довбика лише за 30 мільйонів.

Про це заявив агент ФІФА Ігор Кривенко.

"Жирона ніколи не продасть Довбика за 15 мільйонів. Якщо продасть, то лише за 30 мільйонів і більше. Артем - дуже різнобічний футболіст, він феноменально грає головою, фізично сильний, багато забиває, пасує, відчуває партнерів і володіє великим інтелектом.

Якщо не зменшить обертів, на нього чекає якийсь із грандів світового футболу", - сказав Кривенко.

Раніше повідомлялося, що Довбика може придбати Атлетико.

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