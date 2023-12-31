Стало відомо, яку зарплату Ювентус готовий платити Судакову

21-річний український півзахисник донецького Шахтаря Георгій Судаков в Ювентусі може отримувати річну зарплату у розмірі 1,7 мільйона євро.

Про це повідомляє jnetwork24.com.

Найчастіше Судакова пов'язують з італійським Ювентусом. Італійський гранд готовий запропонувати Шахтарю за українця 30 мільйонів євро, але зебрам спочатку потрібно продати декількох гравців, щоб виручити достатньо коштів для придбання українця.

Раніше повідомлялось, що Судаков зацікавив чинного чемпіона Італії Наполі.