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Шапекоенсе орендував захисника Металіста

Маїлтон продовжить виступати на батьківщині
Сьогодні 18:25 236 0
Шапекоенсе орендував захисника Металіста
#Металіст

Джерело - sport.ua.

25-річний правий захисник Металіста Маїлтон 2024 рік відіграє у Бразилії за Шапекоенсе, який виступає в тамтешній Серії В.

Про це повідомляє пресслужба бразильського клубу.

Шапекоенсе орендував футболіста у харківського клубу до 30 листопада.

Раніше Маїлтон вже виступав за цю команду і також на правах оренди. Це було у другій половині 2022 року, після початку повномасштабної фази російсько-української війни.

Минулий рік Маїлтон також на умовах оренди відіграв за Понте Прету - 28 матчів, 3 голи та 2 асисти у бразильській Серії В.

Контракт Маїлтона з Металістом діє до 30 червня 2026 року.

Раніше Металіст та центральний захисник Олександр Маткобожик розірвали контракт за згодою сторін.

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