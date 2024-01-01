Шапекоенсе орендував захисника Металіста

Джерело - sport.ua.
25-річний правий захисник Металіста Маїлтон 2024 рік відіграє у Бразилії за Шапекоенсе, який виступає в тамтешній Серії В.
Про це повідомляє пресслужба бразильського клубу.
Шапекоенсе орендував футболіста у харківського клубу до 30 листопада.
Раніше Маїлтон вже виступав за цю команду і також на правах оренди. Це було у другій половині 2022 року, після початку повномасштабної фази російсько-української війни.
Минулий рік Маїлтон також на умовах оренди відіграв за Понте Прету - 28 матчів, 3 голи та 2 асисти у бразильській Серії В.
Контракт Маїлтона з Металістом діє до 30 червня 2026 року.
Раніше Металіст та центральний захисник Олександр Маткобожик розірвали контракт за згодою сторін.