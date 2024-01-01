Шапекоенсе орендував захисника Металіста

Маїлтон продовжить виступати на батьківщині

25-річний правий захисник Металіста Маїлтон 2024 рік відіграє у Бразилії за Шапекоенсе, який виступає в тамтешній Серії В.

Про це повідомляє пресслужба бразильського клубу.

Шапекоенсе орендував футболіста у харківського клубу до 30 листопада.

Раніше Маїлтон вже виступав за цю команду і також на правах оренди. Це було у другій половині 2022 року, після початку повномасштабної фази російсько-української війни.

Минулий рік Маїлтон також на умовах оренди відіграв за Понте Прету - 28 матчів, 3 голи та 2 асисти у бразильській Серії В.

Контракт Маїлтона з Металістом діє до 30 червня 2026 року.

Раніше Металіст та центральний захисник Олександр Маткобожик розірвали контракт за згодою сторін.