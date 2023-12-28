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Металіст розірвав контракт із захисником

Угоду розірвали за взаємною згодою сторін
Сьогодні 15:43 201 0
Металіст розірвав контракт із захисником
#Металіст

Джерело - sport.ua.

Металіст та центральний захисник Олександр Маткобожик розірвали контракт за згодою сторін.

Про це повідомляє Sport.ua.

25-річний Маткобожик перебрався в стан "жовто-синіх" на початку серпня цього року з Вересу. У складі Металіста уродженець Ковеля провів 12 матчів у Першій лізі, в одному з яких був вилучений з поля.

Раніше Олександр Маткобожик пограв також за Зірку і Минай (у Першій лізі та УПЛ), Волинь (у Першій лізі) та Карпати (у Другій лізі).

Металіст за підсумками першого етапу Першої ліги зайняв 9-е місце у групі, А, набравши 14 очок. 

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