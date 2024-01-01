Арсенал робив запит Барселоні щодо Серджі Роберто

Іспанський захисник Серджі Роберто може перейти в Арсенал.

Про це повідомляє Diario Sport.

Каноніри робили запит щодо доступності захисника Барселони. Головний тренер лондонського клубу Мікель Артета високо оцінює 31-річного футболіста.

При цьому Роберто не збирається йти з Барселони до кінця сезону. Наприкінці весни або на початку літа сторони обговорять плани, і якщо зміна команди виявиться кращим варіантом, то гравець буде не проти того, щоб пограти в АПЛ.

У поточному сезоні Роберто провів 5 ігор у Ла Лізі та забив 3 голи.

Раніше повідомлялося, що ФІФА не планує запрошувати Барселону на Клубний чемпіонат світу-2025.