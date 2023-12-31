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ФІФА не планує запрошувати Барселону на Клубний чемпіонат світу-2025

Організація має з клубом протилежні погляди на подальший розвиток футболу
Сьогодні 23:25 218 0
ФІФА не планує запрошувати Барселону на Клубний чемпіонат світу-2025
#Барселона

Джерело - UA-футбол.

ФІФА наразі не розглядає участь Барселони на Клубному чемпіонаті світу-2025.

Про це повідомляє Sport.es.

Турнір повинен відбутися в США. На цьому змаганні Ла Ліга може бути представлена лише двома командами. Реал уже отримав запрошення на КЧС, як переможець Ліги чемпіонів 21/22. Для Прімери залишається лише одне вакантне місце.

Однак ФІФА не планує запрошувати блауграну через напруженість у відносинах організації та клубу. У тому числі вона спричинена через підтримку керівництвом каталонців проєкту Суперліги.

Оновлений формат клубного Мундіалю передбачає участь 32 команд. Європу будуть представляти 12 колективів, Південну Америку - шість, КОНКАКАФ, Азію і Африку - по чотири, а Океанію - одна.

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