Барселона подала у суд на компанію, яка не заплатила за купівлю частини Barça Vision

Клуб недорахувався 40 млн євро

Барселона почала судитися з компанією, яка не заплатила їй 40 млн євро.

Про це повідомляє sport.es.

У серпні 2022 року німецька компанія Libero Football Finance викупила 29,5% Barça Vision (проєкт Барси з інтеграції всього цифрового контенту на основі Web3 і блокчейна, включно з NFT і метавсесвітом) за 120 млн євро. Компанія повинна була виплатити 40 млн євро в останньому кварталі 2023 року за 10% студії, але цього не сталося.

Через це каталонці звернулися до суду. Клуб також шукає альтернативного покупця.

Раніше повідомлялося, що ФІФА не планує запрошувати Барселону на Клубний чемпіонат світу-2025.