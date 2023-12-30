Ексголкіпер Чорноморця став граючим тренером Реал Фарми

Дмитро Безрук перейшов у Рал Фарму

Воротар Дмитро Безрук підписав контракт із Реал Фармою.

Про це повідомляє Sport.ua.

При цьому 27-річний голкіпер буде не тільки гравцем команди Другої ліги, а й тренером воротарів у штабі Андрія Пархоменка.

Безрук – у минулому воротар Чорноморця (28 ігор в УПЛ) і молодіжної збірної України, за яку він провів 10 матчів у 2016-2017 роках.

Останнім клубом футболіста був азербайджанський Сабах. Українець грав там у 2019-2020 роках, після чого повісив бутси на цвях. Як виявилося, тимчасово.

Наразі Реал Фарма з 14 очками посідає передостаннє місце в турнірній таблиці Другої ліги.

Раніше повідомлялося, що Реал Фарма з сезону 2024/25 змінить назву і логотип.