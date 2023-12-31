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Тоттенгем переграв Борнмут Забарного у 20 турі АПЛ

Українець відіграв увесь матч
Сьогодні 18:09 140 0
Тоттенгем переграв Борнмут Забарного у 20 турі АПЛ
#Борнмут, #Ілля Забарний, #Тоттенгем

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 31 грудня, у 20 турі англійської Прем’єр-ліги Борнмут Іллі Забарного на виїзді поступився Тоттенгему.

Матч завершився з рахунком 3:1 на користь Тоттенгема.

Українець Ілля Забарний відіграв увесь матч та результативними діями не відзначився.

Чемпіонат Англії - АПЛ
20 тур, 31 грудня

Тоттенгем - Борнмут 3:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 9 Сарр, 2:0 - Сон Хин Мін, 3:0 - 80 Рішарлісон, 3:1 - 84 Скотт

Раніше Арсенал без Зінченка поступився Фулгему у 20 турі АПЛ.

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