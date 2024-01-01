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Скрипник: З радістю та гордістю кажу, що я - українець

Сьогодні 10:10 322 0
Скрипник: З радістю та гордістю кажу, що я - українець

Джерело - metalist1925.com.

Головний тренер Металіста 1925 Віктор Скрипник буде ділитися своїм досвідом з колегами у клубі.

Про це заявив сам фахівець.

"У нас є різниця в тому, що я грав та працював у клубі, де ця структура вже працювала. Ми знаходимося поки в Києві, а академія працює в Харкові. Це добре, що працює. На жаль, молоді хлопці не мають можливості бути поруч, тренуватися на одному полі й бачити, як на сусідньому тренуються гравці першої команди. Це все дуже важливо для харківських хлопців. Це ми говоримо про те, як би було правильно. Але ми маємо відштовхуватися від того, в який час ми живемо.

Звісно, вертикаль, наступництво, традиції, щоб вони зароджувалися - дуже важливо. Ми зараз біля витоків, Металіст 1925 - це дуже молода команда. Це не Вердер, який святкуватиме 125-річчя. Це все хочеться розвивати, можна працювати, робити конкурентні команди на юнацькому рівні, спочатку в Україні, а потім і на міжнародному рівні. Ми знаємо, як це робити. Потрібно, щоб все зійшлося: можливості, бажання. Цей шлях розпочинається. Як, я вже казав, не хочеться стояти осторонь від подібного.

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Я у Вердері розпочинав з асистента команди U-15, отримав ліцензію через рік, дали мені команду, ми почали працювати й так потім вийшло, що я очолив головну команду Вердера.

Звісно, я буду ділитися своїм досвідом. Це те, чому я в Україні, чому у Металісті 1925. Я фанат своєї країни, з радістю та гордістю кажу, що я - українець! І нас всі поважають. Тож, чому не ділитися тим, що вмію", - сказав Скрипник.

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