Сімеоне зацікавлений у трансфері Довбика

Джерело - sport.ua.
Атлетико зацікавлений у трансфері нападника Жирони Артема Довбика.
Про це повідомляє Оkfichajes.
Головний тренер "матрацників" Дієго Сімеоне вражений грою українського форварда та окреслив придбання Артема Довбика основною ціллю Атлетико у літнє трансферне вікно.
У цьому сезоні чемпіонату Іспанії Артем Довбик провів 17 матчів, відзначившись 11 забитими м'ячами та 4 гольовими передачами. Портал Transfermarkt оцінює вартість українського страйкера у 28 мільйонів євро.
Раніше Атлетико відмовився продавати де Пауля в Ювентус.