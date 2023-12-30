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Сімеоне зацікавлений у трансфері Довбика

Атлетико планує підсилення складу
Сьогодні 08:29 139 0
Сімеоне зацікавлений у трансфері Довбика
Фото - Getty Images
#Жирона, #Футбольні трансфери, #Артем Довбик, #Дієго Сімеоне

Джерело - sport.ua.

Атлетико зацікавлений у трансфері нападника Жирони Артема Довбика.

Про це повідомляє Оkfichajes.

Головний тренер "матрацників" Дієго Сімеоне вражений грою українського форварда та окреслив придбання Артема Довбика основною ціллю Атлетико у літнє трансферне вікно.

У цьому сезоні чемпіонату Іспанії Артем Довбик провів 17 матчів, відзначившись 11 забитими м'ячами та 4 гольовими передачами. Портал Transfermarkt оцінює вартість українського страйкера у 28 мільйонів євро.

Раніше Атлетико відмовився продавати де Пауля в Ювентус.

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