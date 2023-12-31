Скрипник: Ми не можемо з 30 гравців, які є у команді, попрощатися з 15

Харківський Металіст 1925 у другій частині поточного сезону УПЛ має уникнути валідольних матчів.

Про це заявив головний тренер команди Віктор Скрипник.

"У тому становищі, яке є у нас зараз, ми не можемо з 30 гравців, які є у команді, попрощатися з 15 та запросити 15 нових. Хоча, можливо, хтось так і робить. Проте я хочу з усіма познайомитися. У нас є друга частина чемпіонату, щоб вирішити задачу уникнути валідольних матчів, а далі вже вирішити, яке підсилення потрібне. Те, що я бачив, коли я грав проти Металіста 1925, та бачити зсередини - це дві великих різниці. Тому мені потрібен час. Потрібен місяць, два, три, - а там вже й чемпіонат скінчиться. Відтак, потрібно спочатку зробити необхідне, щоб ми спокійно дограли цей сезон. А далі вже зробити правильні рішення щодо гравців, щодо позицій.

Скрипник: Мені було трошки шкода йти з Ворскли