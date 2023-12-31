Райт незадоволений грою українця в останніх матчах

Джерело - The Boot Room.

Один із найкращих бомбардирів в історії лондонського Арсенала Іан Райт незадоволений рівнем гри українського захисника Олександра Зінченко у складі канонірів.

Про це сказав сам Райт.

"Мене дуже хвилює гра Зінченка в останніх матчах. У нього зарплата 150 тисяч фунтів на тиждень і через його помилки команда втрачає очки. Я хочу, щоб Арсенал взимку підписав нового лівого захисника, їм варто це зробити", - сказав Райт.

Олександр Зінченко провів у цьому сезоні АПЛ 18 матчів, забив один гол та віддав одну результативну передачу.

Раніше повідомлялося, що Баварія та Арсенал зацікавлені у трансфері захисника Баєра.