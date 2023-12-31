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Райт порадив підписати нового гравця на позицію Зінченка

Райт незадоволений грою українця в останніх матчах
Сьогодні 17:25 247 0
Райт порадив підписати нового гравця на позицію Зінченка
#Олександр Зінченко, #Арсенал Лондон

Джерело - The Boot Room.

Один із найкращих бомбардирів в історії лондонського Арсенала Іан Райт незадоволений рівнем гри українського захисника Олександра Зінченко у складі канонірів.

Про це сказав сам Райт.

"Мене дуже хвилює гра Зінченка в останніх матчах. У нього зарплата 150 тисяч фунтів на тиждень і через його помилки команда втрачає очки. Я хочу, щоб Арсенал взимку підписав нового лівого захисника, їм варто це зробити", - сказав Райт.

Олександр Зінченко провів у цьому сезоні АПЛ 18 матчів, забив один гол та віддав одну результативну передачу.

Раніше повідомлялося, що Баварія та Арсенал зацікавлені у трансфері захисника Баєра.

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