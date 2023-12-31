Реал планує перехопити у Манчестер Сіті лідера Жирони

Гутьєррес може стати одноклубником Луніна

22-річний лівий захисник Жирони Мігель Гутьєррес своєю грою зацікавив Реал.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Явну зацікавленість до трансферу Гутьєрреса виявляє Манчестер Сіті, у купівлі іспанця особисто зацікавлений його земляк Жузеп Гвардіола.

В боротьбу за Гутьєрреса включився і мадридський Реал, за який раніше виступав іспанець. Вершкові після продажі Мігеля Жироні залишили за собою право зворотного викупу футболіста.

Раніше повідомлялось, що Баварія цікавиться Гутьєрресом.