Реал планує перехопити у Манчестер Сіті лідера Жирони

Джерело - sport.ua.
22-річний лівий захисник Жирони Мігель Гутьєррес своєю грою зацікавив Реал.
Про це повідомляє Mundo Deportivo.
Явну зацікавленість до трансферу Гутьєрреса виявляє Манчестер Сіті, у купівлі іспанця особисто зацікавлений його земляк Жузеп Гвардіола.
В боротьбу за Гутьєрреса включився і мадридський Реал, за який раніше виступав іспанець. Вершкові після продажі Мігеля Жироні залишили за собою право зворотного викупу футболіста.
Раніше повідомлялось, що Баварія цікавиться Гутьєрресом.