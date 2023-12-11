Баварія стежить за гравцем Жирони

Мігель Гутьєррес може покинути Жирону

Захисник Жирони Мігель Гутьєррес зацікавив Баварію.

Про це повідомляє Relevo.

Була інформація, що за ним стежать скаути Арсенала, тепер стало відомо й про інтерес з боку Баварії. Також є увага з боку Манчестер Сіті, який входить до однієї групи власників з "Жироною". У контракті прописана клаусула в розмірі 35 млн євро.

Реал має 50% прав на Гутьєрреса. Також мадридці можуть скористатися опцією зворотного викупу гравця за 8 млн євро. Але вони більше націлені на Альфонсо Девіса з Баварії.

Контракт Мігеля з Жироною чинний до 2027 року. Цього сезону він забив 1 гол та зробив 3 асисти в 17 матчах.

Раніше стали відомі оцінки Довбика та Циганкова за матч проти Барселони.