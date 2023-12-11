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Баварія стежить за гравцем Жирони

Мігель Гутьєррес може покинути Жирону
Сьогодні 15:10 216 0
Баварія стежить за гравцем Жирони
#Баварія, #Жирона, #Футбольні трансфери, #Мігель Гутьєррес

Джерело - tribuna.com.

Захисник Жирони Мігель Гутьєррес зацікавив Баварію.

Про це повідомляє Relevo.

Була інформація, що за ним стежать скаути Арсенала, тепер стало відомо й про інтерес з боку Баварії. Також є увага з боку Манчестер Сіті, який входить до однієї групи власників з "Жироною". У контракті прописана клаусула в розмірі 35 млн євро.

Реал має 50% прав на Гутьєрреса. Також мадридці можуть скористатися опцією зворотного викупу гравця за 8 млн євро. Але вони більше націлені на Альфонсо Девіса з Баварії.

Контракт Мігеля з Жироною чинний до 2027 року. Цього сезону він забив 1 гол та зробив 3 асисти в 17 матчах.

Раніше стали відомі оцінки Довбика та Циганкова за матч проти Барселони.

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