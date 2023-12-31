Головний тренер Діназа Олександр Головко погодився коментувати матчі на MEGOGO.

Про це заявив сам Головко.

"Ти занурений у футбол як тренер, й іноді твої думки та рішення замилюються. Дякую центру ліцензування УАФ, що мене іноді запрошують, щоб ми спілкувалися з тренерами. Ми повинні захищати той футбол, який є. Це гра емоцій та характерів, а потім все інше. Зараз дуже важко відокремлювати збірну однієї країни від іншої. Методики всі однакові. Тренуються всі однаково. Футболки їм перевдягнеш - і все буде однаково. Це не погано. Просто є уніфікація тренувального процесу.

Що стосується телебачення, то це можливість висловити свою думку, бути на 100% в темі та в тренді сьогоднішнього футболу, не випадати. Бо зараз три дні - і тебе нема. Інформаційний потік йде постійно. З тренерами те ж саме. Щоб ти був на ринку, був у темі, ти повинен бути у сучасному футболі. Зараз я треную команду першої ліги, і цього недостатньо. Я повинен бути там, куди рухається футбол. Щоб встигати за ним, треба розмовляти про це: в студіях, на тренерських курсах, передавати хлопцям знання, як тренер.

Я був як механізм, коли грав у футбол. Зараз я є керівником таких механізмів, і повинен давати якусь візію, куди ми будемо рухатись. З іншого боку, я слухаю, що кажуть інші фахівці, які працюють на іншому рівні і стикаються з проблемами іншого рівня.