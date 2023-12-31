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Головко: Я треную команду першої ліги, і цього недостатньо

Сьогодні 22:25 359 0
Головко: Я треную команду першої ліги, і цього недостатньо
#Олександр Головко

Джерело - Tribuna.com.

Головний тренер Діназа Олександр Головко погодився коментувати матчі на MEGOGO.

Про це заявив сам Головко.

"Ти занурений у футбол як тренер, й іноді твої думки та рішення замилюються. Дякую центру ліцензування УАФ, що мене іноді запрошують, щоб ми спілкувалися з тренерами. Ми повинні захищати той футбол, який є. Це гра емоцій та характерів, а потім все інше. Зараз дуже важко відокремлювати збірну однієї країни від іншої. Методики всі однакові. Тренуються всі однаково. Футболки їм перевдягнеш - і все буде однаково. Це не погано. Просто є уніфікація тренувального процесу.

Що стосується телебачення, то це можливість висловити свою думку, бути на 100% в темі та в тренді сьогоднішнього футболу, не випадати. Бо зараз три дні - і тебе нема. Інформаційний потік йде постійно. З тренерами те ж саме. Щоб ти був на ринку, був у темі, ти повинен бути у сучасному футболі. Зараз я треную команду першої ліги, і цього недостатньо. Я повинен бути там, куди рухається футбол. Щоб встигати за ним, треба розмовляти про це: в студіях, на тренерських курсах, передавати хлопцям знання, як тренер.

Я був як механізм, коли грав у футбол. Зараз я є керівником таких механізмів, і повинен давати якусь візію, куди ми будемо рухатись. З іншого боку, я слухаю, що кажуть інші фахівці, які працюють на іншому рівні і стикаються з проблемами іншого рівня.

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Коли ти опускаєшся до рівня першої чи другої ліги, ти розумієш, що головне. Наприклад, це молоді хлопці, які з різних причин відсутні на уроках фізкультури. Вони не всі можуть 20 разів відтиснутись від підлоги, але приходять і кажуть, що вони футболісти. Добре, коли у тебе є підготовлена людина, і з нею можна чогось досягати.

Зараз є багато дитячих шкіл. Три роки - і ти вже футболіст. Я все це розумію, це нормальна тема для родичів та для тренерів, які працюють. Але ми не повинні забувати, що футбол це, перш за все, люди, характери та емоції. Це не PlayStation, не сфера послуг, де можна прийти і сказати, що мені потрібно так і так.

Тренер буде діставати з людини те, чого вона не хоче. Для того, щоб кимось стати, треба дістати те, чого ти не хочеш. Для цього є тренер, а не мама і тато. І це якщо ти одного тренуєш, а якщо таких 24?", - сказав Головко.

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