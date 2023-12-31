Шахтар погодився знову орендувати Майкона Корінтіансу

Раніше гірники були категорично проти чергової тимчасової угоди

Бразильський Корінтіанс та український Шахтар погодили чергову оренду 26-річного центрального півзахисника Майкона.

Про це повідомляє Globo Esporte.

Увесь 2024 рік футболіст проведе в Бразилії, при цьому Корінтіанс заплатить за оренду, проте сума платежу залишається конфіденційною інформацією.

Раніше у Шахтарі категорично відмовлялися розглядати черговий варіант з орендою Майкона та наполягали на повноцінному продажу хавбека. Виходячи з цього, бразильський клуб запропонував гірникам розглянути обмін футболістами, проте кандидатура хавбека Роні, якого готові були віддати тімау, Шахтар не зацікавила.

2023 рік Майкон також відіграв за Корінтіанс на правах платної оренди. Тоді за цю угоду тімау заплатили 500 тисяч євро.

Корінтіанс дуже хотів знову залишити Майкона у своїх лавах, але не мав можливості використати Annexe 7 ФІФА, оскільки його дія поширювалася тільки на літні переходи.

Контракт Майкона з Шахтарем діє до 31 грудня 2025 року.