Корінтіанс хоче продовжити оренду Майкона у Шахтаря

Джерело - tribuna.com.
Корінтіанс хочуть продовжити оренду півзахисника Шахтаря Майкона до кінця 2024 року.
Про це повідомляє Terra.
Цього разу бразильський клуб пропонує не платити за укладення нової орендної угоди - у січні цьогоріч гірники отримали 500 тисяч євро. Але Корінтіанс зобов’яжуться повністю платити зарплату футболістові. Перемовини тривають.
Головний тренер Мано Менезес був одним з тих, хто ініціював таку пропозицію для Шахтаря. Він не хоче відпускати Майкона, а той не збирається повертатися в донецьку команду.
Чинна орендна угода між Шахтарем та Корінтіанс завершиться 31 грудня. Майкон має контракт з гірниками до кінця 2025 року.
Раніше повідомлялося, що Майкон не має наміру повертатися в Шахтар.