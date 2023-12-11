Корінтіанс хоче продовжити оренду Майкона у Шахтаря

Корінтіанс хочуть продовжити оренду півзахисника Шахтаря Майкона до кінця 2024 року.

Про це повідомляє Terra.

Цього разу бразильський клуб пропонує не платити за укладення нової орендної угоди - у січні цьогоріч гірники отримали 500 тисяч євро. Але Корінтіанс зобов’яжуться повністю платити зарплату футболістові. Перемовини тривають.

Головний тренер Мано Менезес був одним з тих, хто ініціював таку пропозицію для Шахтаря. Він не хоче відпускати Майкона, а той не збирається повертатися в донецьку команду.

Чинна орендна угода між Шахтарем та Корінтіанс завершиться 31 грудня. Майкон має контракт з гірниками до кінця 2025 року.

Раніше повідомлялося, що Майкон не має наміру повертатися в Шахтар.