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Корінтіанс хоче продовжити оренду Майкона у Шахтаря

Сьогодні 13:14 144 0
Корінтіанс хоче продовжити оренду Майкона у Шахтаря
#Корінтіанс, #Майкон, #Шахтар

Джерело - tribuna.com.

Корінтіанс хочуть продовжити оренду півзахисника Шахтаря Майкона до кінця 2024 року.

Про це повідомляє Terra.

Цього разу бразильський клуб пропонує не платити за укладення нової орендної угоди - у січні цьогоріч гірники отримали 500 тисяч євро. Але Корінтіанс зобов’яжуться повністю платити зарплату футболістові. Перемовини тривають.

Головний тренер Мано Менезес був одним з тих, хто ініціював таку пропозицію для Шахтаря. Він не хоче відпускати Майкона, а той не збирається повертатися в донецьку команду.

Чинна орендна угода між Шахтарем та Корінтіанс завершиться 31 грудня. Майкон має контракт з гірниками до кінця 2025 року.

Раніше повідомлялося, що Майкон не має наміру повертатися в Шахтар.

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