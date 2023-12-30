Ноттінгем Форест обіграв Манчестер Юнайтед в АПЛ вперше з 1994 року

Джерело - Чемпіон.
Ноттінгем Форест мінімально переміг Манчестер Юнайтед (2:1) у 20-му турі АПЛ.
Про це повідомляє BBC Sport.
"Лісники" виграли у манкуніанців в чемпіонаті Англії вперше з 1994 року.
Також це їхня перша перемога проти "червоних дияволів" в усіх турнірах за останні 12 матчів.
Попередні 11 ігор з Манчестер Юнайтед завершились для Ноттінгема поразками.
Nottingham Forest have secured their first Premier League win against Man Utd since 1994!— BBC Sport (@BBCSport) December 30, 2023
It's Forest's first win against Man Utd in all competitions in their last 12 attempts.#BBCFootball #NFOMUN pic.twitter.com/BZabOOJ3fG
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