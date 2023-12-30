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Ноттінгем Форест обіграв Манчестер Юнайтед в АПЛ вперше з 1994 року

Ноттінгем завершив неприємну серію
Вчора 23:51 233 0
Ноттінгем Форест обіграв Манчестер Юнайтед в АПЛ вперше з 1994 року
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Манчестер Юнайтед, #Ноттінгем Форест

Джерело - Чемпіон.

Ноттінгем Форест мінімально переміг Манчестер Юнайтед (2:1) у 20-му турі АПЛ.

Про це повідомляє BBC Sport.

"Лісники" виграли у манкуніанців в чемпіонаті Англії вперше з 1994 року.

Також це їхня перша перемога проти "червоних дияволів" в усіх турнірах за останні 12 матчів.

Попередні 11 ігор з Манчестер Юнайтед завершились для Ноттінгема поразками.

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