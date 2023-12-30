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Челсі без Мудрика переграв Лутон, Евертон з Миколенком поступився Вулвергемптону: результати матчів АПЛ

Результати матчів 20-го туру АПЛ
Сьогодні 19:00 595 0
Челсі без Мудрика переграв Лутон, Евертон з Миколенком поступився Вулвергемптону: результати матчів АПЛ
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Астон Вілла, #Бернлі, #Брентфорд, #Вулвергемптон, #Евертон, #Крістал Пелес, #Лутон, #Манчестер Сіті, #Віталій Миколенко, #Челсі, #Шеффілд Юнайтед, #Михайло Мудрик, #Єгор Ярмолюк

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 30-го грудня, відбулося 5 матчів у межах 20-го туру АПЛ.

Чемпіонат Англії - АПЛ
20 тур, 30 грудня

Лутон - Челсі 2:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 12 Палмер, 0:2 - 37 Мадуеке, 0:3 - 70 Палмер, 1:3 - 80 Барклі, 2:3 - 86 Адебайо

Українець Михайло Мудрик провів матч на лаві для запасних.

Астон Вілла - Бернлі 3:2 (2:1)

Голи: 1:0 - 28 Бейлі, 1:1 - 30 Амдуні, 2:1 - 42 Діабі, 2:2 - 71 Фостер, 3:2 - 89 Луїз (пен)

Вулвергемптон - Евертон 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 25 Кілман, 2:0 - 53 Кунья, 3:0 - 61 Доусон

Віталій Миколенко вийшов у старті та відіграв усі 90 хвилин.

Крістал Пелес - Брентфорд 3:1 (2:1)

Голи: 0:1 - 2 Льюїс- Поттер, 1:1 - 14 Олісе, 2:1 - 39 Езе, 3:1 - 58 Олісе

Єгор Ярмолюк з'явився на полі на 80-й хвилині та не зміг допомогти своїй команді.

Манчестер Сіті - Шеффілд Юнайтед 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 14 Родрі, 2:0 - 61 Альварес

Сьогодні відбудеться ще один у АПЛ:

19:30 Ноттінгем - Манчестер Юнайтед

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