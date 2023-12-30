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Роналду став найкращим бомбардиром 2023 року

Португалець забив 54 голи в офіційних турнірах
Сьогодні 23:17 81 0
Роналду став найкращим бомбардиром 2023 року
#Кріштіану Роналду, #Аль-Наср

Джерело - Чемпіон.

Форвард Аль-Насра Кріштіану Роналду став найкращим бомбардиром 2023-го року.

За календарний рік португалець забив 54 голи в офіційних турнірах.

  Історія дня: Роналду відмовив суддю призначати пенальті у ворота суперника

52 голи у 2023 році забили нападник Баварії Гаррі Кейн та Кіліан Мбаппе з ПСЖ.

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