Роналду став найкращим бомбардиром 2023 року

Форвард Аль-Насра Кріштіану Роналду став найкращим бомбардиром 2023-го року.

За календарний рік португалець забив 54 голи в офіційних турнірах.

52 голи у 2023 році забили нападник Баварії Гаррі Кейн та Кіліан Мбаппе з ПСЖ.

