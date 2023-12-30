Мілевський: Судаков, Буяльський та Зубков - топ-3 гравці УПЛ зараз

Джерело - Твіч-канал Мілевського.
Георгій Судаков, Олександр Зубков та Віталій Буяльський - найкращі гравці в УПЛ зараз.
Про це розповів колишній гравець Динамо та збірної України Артем Мілевський.
"Прямо зараз Судаков, Буяльський та ще мені подобається Зубков зараз. Звісно, Ярмоленко теж буде у списку. Але прямо зараз, як просили – Судаков, Буяльський та Зубков. Це перше, що спадає на думку, люди виділяються", - сказав Мілевський.
Нагадаємо, Суркіс хоче працевлаштувати Мілевського у Динамо.
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