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Мілевський: Судаков, Буяльський та Зубков - топ-3 гравці УПЛ зараз

Сьогодні 20:03 284 0
Мілевський: Судаков, Буяльський та Зубков - топ-3 гравці УПЛ зараз
#Артем Мілевський

Джерело - Твіч-канал Мілевського.

Георгій Судаков, Олександр Зубков та Віталій Буяльський - найкращі гравці в УПЛ зараз.

Про це розповів колишній гравець Динамо та збірної України Артем Мілевський.

"Прямо зараз Судаков, Буяльський та ще мені подобається Зубков зараз. Звісно, Ярмоленко теж буде у списку. Але прямо зараз, як просили – Судаков, Буяльський та Зубков. Це перше, що спадає на думку, люди виділяються", - сказав Мілевський.

Нагадаємо, Суркіс хоче працевлаштувати Мілевського у Динамо.

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