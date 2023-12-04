Суркіс хоче працевлаштувати Мілевського у Динамо

Президент Динамо Ігор Суркіс має намір повернути Артема Мілевського у київський клуб.

Про це розповів журналіст Ігор Циганик.

"Була зустріч між Суркісом і Мілевським. Я не знаю, на яку посаду. Чи то дитячим тренером, чи то на якусь адміністративну посаду.

Суркіс сказав, що обов'язково допоможе Артему з роботою. І це обов'язково буде футбольний клуб Динамо. Після повної реабілітації він розраховує на нього як на працівника Динамо. Про конкретну посаду не знаю", - сказав Циганик.