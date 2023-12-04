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Суркіс хоче працевлаштувати Мілевського у Динамо

Президент Динамо готовий працевлаштувати колишнього гравця команди.
Вчора 21:42 284 0
Суркіс хоче працевлаштувати Мілевського у Динамо
#Артем Мілевський, #Динамо Київ, #Ігор Суркіс

Джерело - Чемпіон.

Президент Динамо  Ігор Суркіс має намір повернути Артема Мілевського у київський клуб.

Про це розповів журналіст Ігор Циганик.

"Була зустріч між Суркісом і Мілевським. Я не знаю, на яку посаду. Чи то дитячим тренером, чи то на якусь адміністративну посаду.

Суркіс сказав, що обов'язково допоможе Артему з роботою. І це обов'язково буде футбольний клуб Динамо. Після повної реабілітації він розраховує на нього як на працівника Динамо. Про конкретну посаду не знаю", - сказав Циганик.

Раніше Артем Мілевський погодився лягти до лікарні.

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