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Безпрецедентний випадок: український юрист подав апеляцію до CAS - оскаржив допуск росіян до Олімпіади

Сьогодні 20:50 164 0
Безпрецедентний випадок: український юрист подав апеляцію до CAS - оскаржив допуск росіян до Олімпіади

Джерело - Чемпіон.

Відомий спортивний юрист Юрій Юрченко подав позов до Міжнародного арбітражного суду в Лозанні (CAS) на рішення Міжнародного олімпійського комітету, який дозволив, так званим, нейтральним атлетам із росії та білорусі брати участь у змаганнях, зокрема і в Олімпійських іграх у Парижі 2024 року.

Про це Чемпіону повідомив сам позивач.

"29 грудня 2023 року, в останній день терміну на оскарження, щоб рашисти не змогли оскаржити рішення МОК про допуск начебто "нейтральних" їхніх спортсменів та білорусів на предмет пом’якшення до них вимог, ми подали відповідну заяву/апеляцію до Спортивного арбітражного суду (CAS) про оскарження цього рішення на предмет його скасування та, як наслідок, вчинення агресії щодо України:

Заборонити допуск до Олімпіади й міжнародних змагань, узагалі, довічно - спортсменів, влади та президентів і загалом громадян країн-агресорів!

Так щоби Бах спав і у свій день народження, 29 грудня, не знав, що завтра в нього прильот! Хоч так відчув, як це хоч віддалено в Україні.

Тому що війна і вбивства українців - це більше і незрівнянне порушення прав, миру та автономії України від посягань інших на нашу територію, ніж автономія спорту, чим прикриваються. Тому що автономія спорту не є і не може бути вище за суверенітет/незалежність/кордони держави! Та не може бути виправданням убивств українців, війни проти України та окупацію наших територій, що є очевидним на рівні всіх міжнародних інституцій/Світу.

Якщо за порушення антидопінгових правил їм все це забороняли і їх відстороняли, то міжнародні правила і кордони України і їх порушення є не менш важливими цінними, ніж боротьба з допінгом в спорті!

Тим більше, що їхній допуск до Олімпіади (навіть так званих "нейтральних") суперечить рішенням CAS за якими FIFA та UEFA позбавили (не допустили до) участі в міжнародних змаганнях агресора/окупанта!

Також участь "нейтральних" в Олімпіаді-2024 не має гарантій від МОК, що це виключить їхню подальшу підтримку рашистів після Парижа-2024, і що в разі їхньої подальшої підтримки їхньої влади вони будуть дискваліфіковані за цей обман.

Щиро вдячний небайдужим українцям, які спромоглися зібрати чималу суму за такий короткий термін у підтримку оскарження до CAS рішення МОК!  Зазначимо, два дні тому юрист оголосив збір грошей для подачі позову.

Ключовим донором став донат від відомого функціонера, голови Комісії НОК України з кіберспорту, президента Дніпропетровської обласної федерації регбі Дениса Давидова. Величезну підтримку, в тому числі й фінансову, з організаційних питань надала президентка Федерації чірлідерів Литви, засновниця всесвітньовідомої команди ReD Foxes Олена Рожкова.

І будь-які обмеження, фінансові чи то нормативні щодо здійснення оплати судових зборів, не спинять Українців у боротьбі на спортивному фронті щодо недопуску спортсменів та влади агресора на Олімпіаду-2024!

Тому ми змогли дотягнутися й до запуску цього процесу відносно агресора/ворога/окупанта!" - зазначив Юрченко.

Зазначимо, даний позов є унікальним - від приватної особи. Вочевидь, що подібних прецедентів в історії України, а, можливо, й світу - не було.

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