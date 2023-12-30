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Вест Гем продовжить контракт із Моєсом

Фахівець отримає новий контракт
Сьогодні 14:39 199 0
Вест Гем продовжить контракт із Моєсом
#Вест Гем, #Моєс

Джерело - tribuna.com.

Головний тренер Вест Гема Девід Моєс продовжить контракт з лондонським клубом.

Про це повідомляє The Guardian.

Чинна угода з 60-річним шотландцем спливає наприкінці сезону 2023/24, нова буде розрахована до завершення кампанії 2025/26.

Приймаючи таке рішення, керівництво клубу звернуло увагу на те, що команда йде шостою в турнірній таблиці АПЛ завдяки перемогам у двох останніх матчах над Манчестер Юнайтед та Арсеналом.

Крім того, в клубі зважають на те, що на чолі з Моєсом Вест Гем виграв перший за 43 роки трофей - Лігу конференцій минулого сезону. В кампанії 2023/24 команда зіграє в 1/8 фіналу Ліги Європи.

Нагадаємо, Арсенал із Зінченком програв Вест Гему.

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