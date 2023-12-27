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Атлетико відмовився продавати де Пауля в Ювентус

Гравець залишиться в Атлетико
Сьогодні 08:12 184 0
Атлетико відмовився продавати де Пауля в Ювентус
#Футбольні трансфери, #Ювентус, #Родріго де Пауль, #Атлетико Мадрид

Джерело - mundodeportivo.com.

Півзахисник Атлетико Родріго де Пауль не перейде в Ювентус взимку.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Туринці кілька тижнів тому мали контакти з футболістом та мадридцями. Але столичний клуб відмовив Ювентусу у трансфері, бо де Пауль останнім часом повернувся до статусу гравця основи, а також Атлетико не хоче втрачати гравців півзахисту посеред сезону.

Де Пауль перейшов в Атлетико влітку 2021 року за 35 млн євро з Удінезе. 

Раніше повідомлялося, що Ювентус та Манчестер Юнайтед стежать за півзахисником Монако.

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