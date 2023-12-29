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Динамо: Відстороніть російські збірні, команди та атлетів від усіх змагань та турнірів

Динамо виступило з заявою до світової спортивної спільноти після масового нічного обстрілу України російськими військами.
Сьогодні 20:06 170 0
Динамо: Відстороніть російські збірні, команди та атлетів від усіх змагань та турнірів

Джерело - Чемпіон.

Російські спортсмени не мають виступати на Олімпійських іграх-2024.

Про це йдеться у заяві Динамо після нічного обстрілу України.

"Як тільки цивілізовані країни намагаються знайти бодай щось людське у росіян - вони швидко розвіюють ці ілюзії. Сьогодні увесь світ черговий раз переконався у тому, що це звичайні терористи та вбивці, без честі, гідності та розуміння цінності життя. Ми закликаємо всі міжнародні федерації та Міжнародний олімпійський комітет: відстороніть російські збірні, команди та атлетів від усіх змагань та турнірів.

  Динамо: Жахливий ранок для всієї країни

Яка Олімпіада для країни, що запускає понад 100 ракет по цивільних об’єктах та масово вбиває звичайних людей? Які можуть бути змагання з тими, хто є однією зі складових частин терористичного режиму та пропагандистами у спортивній формі? Навіщо вам ганьбитися з цими півмірами, нейтральними статусами та відсутністю прапорів? Чи є у вас сила та розум, щоб зробити прості та зрозумілі кроки щодо світового терориста, агресора та вбивці?

  Шахтар: росія продовжує нищити мирне населення України

Все дуже просто. Росія це держава-терорист, якій не місце у цивілізованому світі. Відстороніть їх від Олімпіади, від усіх видів та типів змагань, приберіть російських спортсменів та тренерів де тільки можливо. Вони не просто вбивають українців коли їм заманеться. Вони продовжать це робити, якщо світова спільнота буде й надалі шукати будь-які причини, щоб не ізолювати цю країну повністю. На аренах Парижа та інших міст не повинно бути жодного російського "спортсмена". Крапка!" - йдеться у заяві клубу.

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Допис, поширений FC Dynamo Kyiv official (@fc_dynamo_kyiv)

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