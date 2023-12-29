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Шахтар: росія продовжує нищити мирне населення України

Шахтар прокоментував обстріли України російськими військами.
Сьогодні 14:08 216 0
Шахтар: росія продовжує нищити мирне населення України
#Шахтар Донецьк

Джерело - Чемпіон.

Шахтар засудив масовану ракетну атаку росії по Україні.

Про це повідомила пресслужба донецького клубу.

"Київ, Дніпро, Харків, Одеса, Запоріжжя, Львів та інші наші міста...

Уранці російські окупанти й терористи атакували Україну приблизно 110 ракетами. Є влучання в пологовий будинок, навчальні заклади, торгівельний центр, багатоповерхівки та приватні будинки.

За попередніми даними МВС України, станом на 10:30 відомо про 12 загиблих і понад 75 поранених унаслідок ракетної атаки ворога.

Увесь світ повинен бачити, як Росія продовжує нищити мирне населення України" - йдеться у повідомленні.

Під час масованого удару по Україні росіяни застосували 158 засобів повітряного нападу − ракет різних типів та ударних БпЛА; 27 "Шахедів" і 87 крилатих ракет вдалося знищити.

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Допис, поширений FC Shakhtar Donetsk (@fcshakhtar)

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