Шахтар: росія продовжує нищити мирне населення України

Джерело - Чемпіон.
Шахтар засудив масовану ракетну атаку росії по Україні.
Про це повідомила пресслужба донецького клубу.
"Київ, Дніпро, Харків, Одеса, Запоріжжя, Львів та інші наші міста...
Уранці російські окупанти й терористи атакували Україну приблизно 110 ракетами. Є влучання в пологовий будинок, навчальні заклади, торгівельний центр, багатоповерхівки та приватні будинки.
За попередніми даними МВС України, станом на 10:30 відомо про 12 загиблих і понад 75 поранених унаслідок ракетної атаки ворога.
Увесь світ повинен бачити, як Росія продовжує нищити мирне населення України" - йдеться у повідомленні.
Під час масованого удару по Україні росіяни застосували 158 засобів повітряного нападу − ракет різних типів та ударних БпЛА; 27 "Шахедів" і 87 крилатих ракет вдалося знищити.
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