Шахтар: росія продовжує нищити мирне населення України

Шахтар засудив масовану ракетну атаку росії по Україні.

Про це повідомила пресслужба донецького клубу.

"Київ, Дніпро, Харків, Одеса, Запоріжжя, Львів та інші наші міста...

Уранці російські окупанти й терористи атакували Україну приблизно 110 ракетами. Є влучання в пологовий будинок, навчальні заклади, торгівельний центр, багатоповерхівки та приватні будинки.

За попередніми даними МВС України, станом на 10:30 відомо про 12 загиблих і понад 75 поранених унаслідок ракетної атаки ворога.

Увесь світ повинен бачити, як Росія продовжує нищити мирне населення України" - йдеться у повідомленні.