Перес досі хоче підписати Мбаппе в Реал

У Кіліана є час до 15 січня, щоб ухвалити рішення про своє майбутнє

Президент Реала Флорентіно Перес залишається великим прихильником підписання нападника ПСЖ Кіліана Мбаппе.

Про це повідомляє The Athletic.

Перес має прямий контакт з Мбаппе. Усі в Мадриді хочуть, щоб француз підсилив команду.

Це стосується як і головного тренера Карло Анчелотті, так і гравців. Наприклад, вінгер Вінісіус Жуніор листується з Мбаппе у соціальних мережах.

Залишається відкритим питання зарплатні. Мбаппе очікує отримати удвічі більші гроші, ніж ті, що зараз заробляють лідери Реала.

"Вершкові" своєю чергою давно намагаються контролювати зарплатний фонд клубу. Мбаппе потрібно ухвалити рішення щодо свого майбутнього до 15 січня.