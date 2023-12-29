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Петраков – найкращий тренер Вірменії 2023 року

Сьогодні 15:25 187 0
Петраков – найкращий тренер Вірменії 2023 року
#Олександр Петраков

Джерело - ffa.am.

Українця Олександра Петракова визнано найкращим тренером Вірменії у 2023 році.

Про це повідомляє ФФВ.

Петраков очолює вірменську національну команду. В опитуванні Федерації футболу Вірменії українець посів перше місце, набравши 62 бали. Другий рядок зайняв головний тренер Пюніка Егіше Мелікян (56 очок), третій – коуч Урарту Дмитро Гунько (54 очки).

Олександр Петраков очолив збірну Вірменії на початку 2023 року, з якою посів четверте місце у групі D відбору на чемпіонат Європи-2024. Збірна Вірменії набрала у кваліфікації 8 очок, здобувши дві перемоги – над Вельсом (4:2) та Латвією (2:1).

Раніше УЄФА відкрила справу проти Петракова.

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