Петраков – найкращий тренер Вірменії 2023 року

Українця Олександра Петракова визнано найкращим тренером Вірменії у 2023 році.

Про це повідомляє ФФВ.

Петраков очолює вірменську національну команду. В опитуванні Федерації футболу Вірменії українець посів перше місце, набравши 62 бали. Другий рядок зайняв головний тренер Пюніка Егіше Мелікян (56 очок), третій – коуч Урарту Дмитро Гунько (54 очки).

Олександр Петраков очолив збірну Вірменії на початку 2023 року, з якою посів четверте місце у групі D відбору на чемпіонат Європи-2024. Збірна Вірменії набрала у кваліфікації 8 очок, здобувши дві перемоги – над Вельсом (4:2) та Латвією (2:1).

Раніше УЄФА відкрила справу проти Петракова.