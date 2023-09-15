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УЄФА відкрила справу проти Петракова

Проти українського фахівця відкрита дисциплінарна справа
Сьогодні 11:26 344 0
УЄФА відкрила справу проти Петракова
#Олександр Петраков, #УЄФА

Джерело - УЄФА.

УЄФА звинувачує головного тренера збірної Вірменії Олександра Петракова у затримці початку матчу кваліфікації Євро-2024 проти Хорватії (0:1), повідомляє офіційний сайт організації.

Про це повідомляє пресслужба асоціації.

Проти українського фахівця відкрита дисциплінарна справа.

Дата розгляду справи поки що невідома. Цей матч під час першого тайму був призупинений на кілька хвилин через проліт дрона з прапором невизнаної так званої "Нагірно-Карабаської Республіки".

Нагадаємо, УЄФА відкрила справу проти федерацій футболу Румунії, Вірменії та Хорватії.

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