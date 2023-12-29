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Анчелотті найближчим часом визначиться з основним голкіпером Реала

Карло Анчелотті найближчими днями повідомить Кепі та Луніну, хто буде основним голкіпером Реала до кінця сезону
Сьогодні 13:10 169 0
Анчелотті найближчим часом визначиться з основним голкіпером Реала
Фото - Getty Images
#Андрій Лунін, #Аррісабалага, #Реал Мадрид, #Ла-Ліга, #Карло Анчелотті

Джерело - MadridXtra.

Головний тренер Реала Карло Анчелотті прийме рішення з приводу того, хто буде основним воротарем команди до кінця сезону.

Про це повідомляє Madrid Xtra з посиланням на журналістку Аранчу Родрігес.

Вказано, що найближчими днями він повідомить про це Андрію Луніну та Кепі Аррісабалазі. При цьому не зазначається, яким саме буде рішення італійця.

Нагадаємо, Лунін може взимку перейти у Челсі.

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