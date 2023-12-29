Наполі включився у боротьбу за Судакова

Джерело - sport.ua.
Півзахисник Шахтаря Георгій Судаков зацікавив Наполі.
Про це повідомляє Sport Italia.
Чинний чемпіон Італії планує підсилення своєї атакувальної сили в зимове трансферне вікно та почав виявляти зацікавленість у підписанні Георгія Судакова.
Керівництво неаполітанського клубу знає, що Шахтар проситиме за свого таланта мінімум 35 мільйонів євро та готовий боротися з Ювентусом за підписання Георгія.
Нагадаємо, Барселона зацікавилася Судаковим.
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