Наполі включився у боротьбу за Судакова

Георгій Судаков може змінити клуб

Півзахисник Шахтаря Георгій Судаков зацікавив Наполі.

Про це повідомляє Sport Italia.

Чинний чемпіон Італії планує підсилення своєї атакувальної сили в зимове трансферне вікно та почав виявляти зацікавленість у підписанні Георгія Судакова.

Керівництво неаполітанського клубу знає, що Шахтар проситиме за свого таланта мінімум 35 мільйонів євро та готовий боротися з Ювентусом за підписання Георгія.

Нагадаємо, Барселона зацікавилася Судаковим.

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