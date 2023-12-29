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Наполі включився у боротьбу за Судакова

Георгій Судаков може змінити клуб
Сьогодні 11:08 226 0
Наполі включився у боротьбу за Судакова
#Наполі, #Футбольні трансфери, #Георгій Судаков, #Шахтар Донецьк

Джерело - sport.ua.

Півзахисник Шахтаря Георгій Судаков зацікавив Наполі.

Про це повідомляє Sport Italia.

Чинний чемпіон Італії планує підсилення своєї атакувальної сили в зимове трансферне вікно та почав виявляти зацікавленість у підписанні Георгія Судакова.

Керівництво неаполітанського клубу знає, що Шахтар проситиме за свого таланта мінімум 35 мільйонів євро та готовий боротися з Ювентусом за підписання Георгія.

Нагадаємо, Барселона зацікавилася Судаковим.

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