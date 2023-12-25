Гранд іспанського футболу Барселона націлився на 21-річного українського півзахисника донецького Шахтаря Георгія Судакова.

Про це повідомляє Xcatalunya.

Керівництву синьо-гранатових сподобалася гра Судакова у матчі Ліги чемпіонів, коли гірники обіграли блауграну (1:0).

Останнім часом Георгія сватають у туринський Ювентус. Раніше повідомлялося, що стара синьйора готова домовлятися, навіть якщо запит гірників за ціною 21-річного футболіста не змінився. Шахтар хоче отримати з продажу українця 35 мільйонів євро.

Цього сезону Георгій Судаков провів 18 матчів за Шахтар, відзначившись 3 забитими м'ячами та 1 гольовою передачею. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 18 мільйонів євро.

Зазначимо, що у чемпіонаті Іспанії вже виступають 4 українці: Артем Довбик, Віктор Циганков (обидва - Жирона), Андрій Лунін (Реал Мадрид) та Роман Яремчук (Валенсія).