Бешикташ зацікавився ексзахисником Динамо

Бешикташ у пошуках кандидатів на підсилення центральної ланки оборони звернув увагу на 32-річного екслідера захисту Динамо Александара Драговича.

Про це повідомляє Sporx.

Сербський футболіст з 2021 року виступає за Црвену Звезду і підходить під ключові категорії пошуку, які встановили для себе боси Бешикташа, будучи досвідченим центральним захисником європейського рівня.

Контракт Драговича із Црвеною Звездою розрахований до літа 2024 року, що може полегшити потенційні переговори Бешикташа із сербським клубом.

Раніше Драгович відмовився повертатись у Динамо.