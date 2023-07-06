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Захисник Црвени Звезде Драгович відмовився повертатись в Динамо

Ексзахисник Динамо Драгович не повернеться в київський клуб
Сьогодні 10:37 345 0
Захисник Црвени Звезде Драгович відмовився повертатись в Динамо
#Динамо Київ, #Драгович

Джерело - Чемпіон.

Динамо розглядало кандидатуру колишнього захисника команди Александара Драговича, але той не захотів переходити.

Про це повідомив журналіст Михайло Співаковський.

"Я чув, що розглядалась кандидатура Александара Драговича абсолютно серйозно. І начебто керівництво Динамо виходило на нього. Але Драгович сказав: "ні, зараз не в Україну, будь ласка", - сказав Співаковський.

Нагадаємо, Булеца може перейти в закордонний клуб.

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