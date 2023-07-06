Захисник Црвени Звезде Драгович відмовився повертатись в Динамо

Динамо розглядало кандидатуру колишнього захисника команди Александара Драговича, але той не захотів переходити.

Про це повідомив журналіст Михайло Співаковський.

"Я чув, що розглядалась кандидатура Александара Драговича абсолютно серйозно. І начебто керівництво Динамо виходило на нього. Але Драгович сказав: "ні, зараз не в Україну, будь ласка", - сказав Співаковський.