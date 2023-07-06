Захисник Црвени Звезде Драгович відмовився повертатись в Динамо

Джерело - Чемпіон.
Динамо розглядало кандидатуру колишнього захисника команди Александара Драговича, але той не захотів переходити.
Про це повідомив журналіст Михайло Співаковський.
"Я чув, що розглядалась кандидатура Александара Драговича абсолютно серйозно. І начебто керівництво Динамо виходило на нього. Але Драгович сказав: "ні, зараз не в Україну, будь ласка", - сказав Співаковський.
Нагадаємо, Булеца може перейти в закордонний клуб.
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