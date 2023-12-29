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Моєс: Блискуча гра в захисті у матчі проти Арсенала

Девід Моєс прокоментував перемогу над Арсеналом
Сьогодні 10:21 207 0
Моєс: Блискуча гра в захисті у матчі проти Арсенала
Фото - Getty Images
#Вест Гем, #Моєс

Джерело - tribuna.com.

Вест Гем зіграв блискучу гру у захисті у  матчі 19-го туру АПЛ проти Арсенала.

Про це розповів головний тренер "молотобійців" Девід Моєс.

"У футбол грають різними способами, і сьогодні ввечері ми виконали ту роль, про яку, можливо, не так багато говорять. Блискуча гра в захисті.

Ми виглядали добре проти Арсенала. Вони багато володіли м’ячем, занадто багато, як на мій погляд, але ми зробили чудову роботу.

"Вест Гем провів неймовірний рік. Після Чемпіонату світу ми стали грати краще, і продали одного з наших найкращих гравців (Деклана Райса – прим.) в Арсенал. Також ми виграли Лігу конференцій.

Велика подяка гравцям за те, що вони зробили за цей рік. Справді чудова робота", - сказав Моєc.

Нагадаємо, Арсенал із Зінченком програв Вест Гему.

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