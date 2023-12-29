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Артета пояснив поразку від Вест Гема

Мікель Артета прокоментував поразку від Вест Гема
Сьогодні 08:15 698 0
Артета пояснив поразку від Вест Гема
#Мікель Артета, #Арсенал Лондон

Джерело - tribuna.com.

Арсенал домінував у матчі проти Вест Гема в рамках 19 туру АПЛ, проте не зміг реалізувати свої моменти.

Про це розповів головний тренер "канонірів" Мікель Артета.

"Ми хочемо бути на вершині, і сьогодні ми дуже і дуже розчаровані. Ми настільки домінували у грі, були у дуже хорошій позиції. Сьогоднішній вечір - це розчарування. Ми повинні зібратись до дуже важливого матчу з Фулгемом.

Чи треба було зараховувати перший гол? Є так, як є. Технології, яку ми зараз маємо, недостатньо, щоб чітко побачити, чи був м'яч у полі. Ми домінували протягом 100 хвилин. Коли у нас були хороші моменти, наші гравці були повністю вільні у штрафному.

Гравці доклали неймовірних зусиль. Зараз у роздягальні важка атмосфера, але через 72 години у нас наступний матч. Це футбол - нам треба покращувати гру у певних моментах", - сказав Артета.

Нагадаємо, Арсенал із Зінченком програв Вест Гему.

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