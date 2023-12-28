Судаков: Олімпіада була нашою мрією, і ми прагнемо туди поїхати

Півзахисник Шахтаря Георгій Судаков має намір зіграти за збірну України на Олімпіаді у Парижі.

Про це він розповів порталу Команда №1.

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"Таке питання навіть ставити не потрібно — і не лише мені. Звісно, Олімпіада була нашою мрією, і ми прагнемо туди поїхати. Таке може бути один раз на все життя. Трохи непокоять строки проведення турніру — це будуть не дати ФІФА. Але я вірю, що наша мрія здійсниться", - сказав Судаков.