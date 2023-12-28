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Судаков: Олімпіада була нашою мрією, і ми прагнемо туди поїхати

Судаков хоче зіграти на Олімпійських іграх-2024
Сьогодні 19:50 98 0
Судаков: Олімпіада була нашою мрією, і ми прагнемо туди поїхати
#Шахтар, #Георгій Судаков

Джерело - Команда №1.

Півзахисник Шахтаря Георгій Судаков має намір зіграти за збірну України на Олімпіаді у Парижі.

Про це він розповів порталу Команда №1.

  Судаков: Не подобається, що експерти вже аналізують групу для України на Євро-2024

"Таке питання навіть ставити не потрібно — і не лише мені. Звісно, Олімпіада була нашою мрією, і ми прагнемо туди поїхати. Таке може бути один раз на все життя. Трохи непокоять строки проведення турніру — це будуть не дати ФІФА. Але я вірю, що наша мрія здійсниться", - сказав Судаков.

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