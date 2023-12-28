Судаков: Не подобається, що експерти вже аналізують групу для України на Євро-2024

Джерело - Команда №1.
У збірної України є хороші шанси вийти на Євро-2024.
Про це заявив півзахисник Шахтаря Георгій Судаков.
"Гадаю, що все під нашим контролем. В нас є чудові шанси вийти на Євро, і ми зробимо все, щоб так і було. Ми віримо в успіх. Головне як слід налаштуватися, бо мені трохи не подобається, що наші експерти вже аналізують групу для України на Євро-2024.
Судаков: Поважаю інтереси Шахтаря, який вміє тримати марку та продавати гравців
Почекайте, давайте ми пройдемо плей-оф, а потім будемо про це говорити. Ви ж знаєте, що нам історично було краще грати тоді, коли фаворитом вважали суперника. Тепер треба ламати цей стереотип", - сказав Судаков.
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