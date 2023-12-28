Судаков: Не подобається, що експерти вже аналізують групу для України на Євро-2024

У збірної України є хороші шанси вийти на Євро-2024.

Про це заявив півзахисник Шахтаря Георгій Судаков.

"Гадаю, що все під нашим контролем. В нас є чудові шанси вийти на Євро, і ми зробимо все, щоб так і було. Ми віримо в успіх. Головне як слід налаштуватися, бо мені трохи не подобається, що наші експерти вже аналізують групу для України на Євро-2024.