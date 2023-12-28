Судаков: Поважаю інтереси Шахтаря, який вміє тримати марку та продавати гравців

Джерело - zbirna.com.
Гравець Шахтаря Георгій Судаков спільно із клубом вирішить свій потенційний перехід в іншу команду.
Про це розповів сам футболіст.
"Приклад Циганкова та Довбика дуже показовий. Вони перейшли начебто в середню команду, тепер вона лідирує в чемпіонаті Іспанії, а наших хлопців вже хочуть запросити провідні клуби Європи.
Можливо, потрібен саме такий трамплін, хоча історія Михайла Мудрика теж показова. Ми добре знали, яким він поїхав до Челсі, а тепер бачимо, яким він став. Він пройшов адаптацію і вийшов на новий рівень в такому клубі.
Я знаю одне — все буде вирішуватися спільно з моїм клубом. Я дуже поважаю інтереси Шахтаря, який вміє тримати марку та продавати гравців, поважаю президента клубу та інших керівників, і впевнений, що вони так само зичать мені успіхів", — розповів Судаков.
Нагадаємо, Барселона зацікавилася Судаковим.
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