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Судаков: Поважаю інтереси Шахтаря, який вміє тримати марку та продавати гравців

Георгій Судаков прокоментував чутки щодо його трансферу.
Сьогодні 14:30 173 0
Судаков: Поважаю інтереси Шахтаря, який вміє тримати марку та продавати гравців
#Георгій Судаков, #Шахтар Донецьк

Джерело - zbirna.com.

Гравець Шахтаря Георгій Судаков спільно із клубом вирішить свій потенційний перехід в іншу команду.

Про це розповів сам футболіст.

"Приклад Циганкова та Довбика дуже показовий. Вони перейшли начебто в середню команду, тепер вона лідирує в чемпіонаті Іспанії, а наших хлопців вже хочуть запросити провідні клуби Європи.

Можливо, потрібен саме такий трамплін, хоча історія Михайла Мудрика теж показова. Ми добре знали, яким він поїхав до Челсі, а тепер бачимо, яким він став. Він пройшов адаптацію і вийшов на новий рівень в такому клубі.

Я знаю одне — все буде вирішуватися спільно з моїм клубом. Я дуже поважаю інтереси Шахтаря, який вміє тримати марку та продавати гравців, поважаю президента клубу та інших керівників, і впевнений, що вони так само зичать мені успіхів", — розповів Судаков.

Нагадаємо, Барселона зацікавилася Судаковим.

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