Манчестер Юнайтед залишиться без основного голкіпера

Манчестер Юнайтед у розпал сезону залишиться на місяць без Онана

Голкіпер Манчестер Юнайтед Андре Онана викликаний до збірної Камеруну для участі в Кубку африканських націй - 2024.

Про це повідомляє пресслужба Камерунської федерації футболу.

Турнір відбудеться з 13 січня по 11 лютого в Кот-д'Івуарі.

Таким чином, "червоні дияволи" не зможуть розраховувати на свого основного воротаря протягом місяця. Місце у воротах манкуніанців, найімовірніше, займе голкіпер Алтай Байиндир. На цей час турок не зіграв за Юнайтед жодного офіційного матчу.

Онана перейшов у Манчестер Юнайтед з "Інтера" минулого літа за 50,2 млн євро. У поточному сезоні воротар провів за "червоних дияволів" 25 матчів у всіх турнірах, у яких пропустив 41 гол.

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