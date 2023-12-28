Манчестер Юнайтед залишиться без основного голкіпера

Джерело - fecafoot-officiel.com.
Голкіпер Манчестер Юнайтед Андре Онана викликаний до збірної Камеруну для участі в Кубку африканських націй - 2024.
Про це повідомляє пресслужба Камерунської федерації футболу.
Турнір відбудеться з 13 січня по 11 лютого в Кот-д'Івуарі.
Таким чином, "червоні дияволи" не зможуть розраховувати на свого основного воротаря протягом місяця. Місце у воротах манкуніанців, найімовірніше, займе голкіпер Алтай Байиндир. На цей час турок не зіграв за Юнайтед жодного офіційного матчу.
Онана перейшов у Манчестер Юнайтед з "Інтера" минулого літа за 50,2 млн євро. У поточному сезоні воротар провів за "червоних дияволів" 25 матчів у всіх турнірах, у яких пропустив 41 гол.
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