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Карпати збільшили статутний капітал до 400 млн гривень

Сьогодні 13:25 170 0
Карпати збільшили статутний капітал до 400 млн гривень
#Карпати

Джерело - tribuna.com.

Карпати вдвічі збільшили статутний капітал.

Про це йдеться на сайті YouControl.

У січні 2022 року його збільшили з 50 млн гривень до 200 - таким він був до останнього часу. Зараз клуб збільшив його до 400 млн.

Також відбулася зміна електронної пошти. Раніше вона мала назву fckarpaty1963@ukr.net, зараз - fckarpaty2020@ukr.net.

Карпати виграли групу А першої ліги України, випередивши Епіцентр на 14 очок. Старт другої частини сезону стартує базово 23 березня, львів’яни гратимуть в чемпіонській групі за право вийти в УПЛ.

Раніше повідомлялося, що Єзерський залишить Олександрію та стане тренером у Карпатах.

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