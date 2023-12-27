Наполі може підписати півзахисника Удінезе

Джерело - Чемпіон.
Наполі контактує з Удінезе щодо можливого трансферу півзахисника Лазара Самарджича.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Рішення гравця буде вирішальним для укладання угоди, поки неаполітанці намагатимуться дійти згоди з нинішнім клубом 21-річного серба.
🇷🇸 Napoli are in contact with Udinese for Lazar Samardzić, one of the names in list for the midfield.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 27, 2023
Player’s decision will be crucial to see if deal can happen or not but meanwhile Napoli will try to advance with Udinese.
🔒 Elmas to Leipzig, 100% sealed.@MatteMoretto 🤝🏻 pic.twitter.com/WO1ymivUVl
Нагадаємо, талановитий захисник Наполі перейде до Дженоа.
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