Наполі може підписати півзахисника Удінезе

Рішення гравця буде вирішальним

Джерело - Чемпіон.

Наполі контактує з Удінезе щодо можливого трансферу півзахисника Лазара Самарджича.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Рішення гравця буде вирішальним для укладання угоди, поки неаполітанці намагатимуться дійти згоди з нинішнім клубом 21-річного серба.

🇷🇸 Napoli are in contact with Udinese for Lazar Samardzić, one of the names in list for the midfield.



Player’s decision will be crucial to see if deal can happen or not but meanwhile Napoli will try to advance with Udinese.



🔒 Elmas to Leipzig, 100% sealed.@MatteMoretto 🤝🏻 pic.twitter.com/WO1ymivUVl — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 27, 2023

Нагадаємо, талановитий захисник Наполі перейде до Дженоа.

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