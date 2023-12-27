Головне
Лунін може взимку перейти у Челсі
Сьогодні 13:52 538
Визначився склад жіночої збірної України на етап Кубка світу в Обергофі
Сьогодні 19:02 251
Шахтар став 25-м у клубному рейтингу УЄФА за підсумком 2023 року
Сьогодні 17:35 491
Екстренер Динамо може очолити Ворсклу
Сьогодні 17:19 411
Ярослав Ракіцький: Заспівав би гімн України на стадіоні
Сьогодні 11:31 1201
Ексчемпіон світу змінив свій прогноз на бій Усик – Ф'юрі
Сьогодні 09:32 770
Відомий юрист готує позов до CAS із метою скасування допуску росіян і білорусів до Олімпіади-2024
Сьогодні 08:55 527
Борнмут із Забарним розгромив Фулгем, Манчестер Юнайтед дотиснув Астон Віллу: результати 19 туру АПЛ
Вчора 23:59 1817
Сайт Чемпіон шукає редактора стрічки новин
Вчора 20:42 16635
4 чемпіонські пояси Усика та Далакяна: чого очікувати Україні у 2024 році
Вчора 17:25 8830
Прямі трансляції

Наполі може підписати півзахисника Удінезе

Рішення гравця буде вирішальним
Сьогодні 19:22 158 0
Наполі може підписати півзахисника Удінезе
#Наполі, #Удінезе, #Лазар Самарджич

Джерело - Чемпіон.

Наполі контактує з Удінезе щодо можливого трансферу півзахисника Лазара Самарджича.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Рішення гравця буде вирішальним для укладання угоди, поки неаполітанці намагатимуться дійти згоди з нинішнім клубом 21-річного серба.

Нагадаємо, талановитий захисник Наполі перейде до Дженоа.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Грей: Зінченко може коштувати Арсеналу титулу АПЛ Грей: Зінченко може коштувати Арсеналу титулу АПЛ 668
Борнмут із Забарним розгромив Фулгем, Манчестер Юнайтед дотиснув Астон Віллу: результати 19 туру АПЛ Борнмут із Забарним розгромив Фулгем, Манчестер Юнайтед дотиснув Астон Віллу: результати 19 туру АПЛ 1817
Ексчемпіон світу змінив свій прогноз на бій Усик – Ф'юрі Ексчемпіон світу змінив свій прогноз на бій Усик – Ф'юрі 770
Збірна Швеції розгромила Латвію, Канада перемогла Фінляндію: результати матчів чемпіонату світу U-20 Збірна Швеції розгромила Латвію, Канада перемогла Фінляндію: результати матчів чемпіонату світу U-20 2139
Ярослав Ракіцький: Заспівав би гімн України на стадіоні Ярослав Ракіцький: Заспівав би гімн України на стадіоні 1201
Чемпіонат світу U-20 з хокею: календар, результати матчів Чемпіонат світу U-20 з хокею: календар, результати матчів 6712
Рекомендуємо
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 309160
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 88625 1
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 37560
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 32699
Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони 14961 2
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 17895 6